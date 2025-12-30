Social· 2 min citire

Acuzații fără probe de la Moscova: Kremlinul spune că nu trebuie să demonstreze atacul cu drone asupra lui Putin

Acuzații fără probe de la Moscova: Kremlinul spune că nu trebuie să demonstreze atacul cu drone asupra lui Putin

Acuzații fără probe de la Moscova: Kremlinul spune că nu trebuie să demonstreze atacul cu drone asupra lui Putin

Realitatea de Valcea
Scris de Realitatea de Valcea Publicat: 30 dec. 2025, 19:53

Kremlinul spune că nu trebuie să demonstreze atacul cu drone asupra lui Putin

Kremlinul continuă să acuze Ucraina că ar fi lansat zeci de drone asupra uneia dintre reședințele lui Vladimir Putin, însă refuză să prezinte orice dovadă și susține, mai mult, că nici nu este necesar să o facă. Retorica Moscovei a fost amplificată de amenințări directe și declarații contradictorii venite inclusiv din partea liderilor internaționali.

Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate, a mers și mai departe, afirmând într-un mesaj că președintele ucrainean Volodimir Zelenski este „condamnat la dispariția fizică”, o amenințare explicită, care a stârnit reacții puternice în mediul internațional.

La rândul său, Donald Trump a declarat că acuzațiile formulate de Rusia l-au făcut „foarte furios”, însă a recunoscut public că există incertitudini serioase cu privire la versiunea prezentată de Moscova.

Liderul american le-a reamintit jurnaliștilor că, în trecut, a refuzat să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, subliniind riscurile unei escaladări majore.

Întrebat direct dacă serviciile de informații americane dețin dovezi care să confirme presupusul atac cu drone asupra reședinței lui Vladimir Putin, Trump a evitat un răspuns ferm și a dat înapoi, sugerând că informațiile existente nu sunt concludente.

În lipsa unor probe verificabile și pe fondul amenințărilor lansate de oficiali ruși, presupusul atac ridică tot mai multe semne de întrebare și este privit de analiști drept o posibilă încercare a Kremlinului de a justifica o schimbare de poziție sau o escaladare a conflictului cu Ucraina.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Rusiaucrainamoscovatrumpkremlinatac Putin

Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe