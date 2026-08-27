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Alarmă la graniță, în Tulcea. Se caută resturi de dronă după un incendiu masiv în Plauru

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Valcea
Scris de Realitatea de Valcea Publicat: 27 aug. 2026, 11:05

Specialiștii Ministerului Apărării Naționale intervin în județul Tulcea pentru a stabili dacă flăcările au fost provocate de o aeronavă fără pilot

Autoritățile române sunt în stare de alertă după ce un incendiu a izbucnit miercuri după-amiază într-o zonă împădurită din proximitatea localității Plauru, județul Tulcea. Flăcările au afectat o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați de vegetație, iar potrivit primelor indicii și mărturiilor obținute de reprezentanții Romsilva de la localnici, focul ar fi fost declanșat de explozia unei drone.

Echipe trimise la fața locului

În urma acestor informații alarmante, Ministerul Apărării Naționale (MApN) a decis să trimită în dimineața zilei de joi o echipă de specialiști în zona vizată. Aceștia au misiunea clară de a cerceta amănunțit perimetrul și de a căuta eventuale resturi de dronă care ar confirma ipoteza unei prăbușiri pe teritoriul nostru.

În paralel, Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Tulcea efectuează verificări specifice pentru a determina cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incendiul de pădure. Incidentul are loc pe fondul unei perioade tensionate, marcată de atacuri frecvente ale forțelor ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de pe malul celălalt al Dunării și de alerte repetate RO-Alert privind pătrunderea unor ținte aeriene neidentificate în spațiul aerian românesc. Autoritățile continuă să monitorizeze cu maximă atenție situația de la graniță.

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