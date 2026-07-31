ANM a emis cod galben și cod portocaliu de caniculă. Temperaturile urcă până la 38 de grade, iar nopțile devin tropicale

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de caniculă pentru perioada 31 iulie, ora 10 – 1 august, ora 10, pe fondul unui val de căldură care se extinde și se intensifică în mare parte din țară. Meteorologii avertizează că temperaturile vor atinge valori foarte ridicate, disconfortul termic va fi accentuat, iar în multe zone nopțile vor deveni tropicale.

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