Anunț important de la FRF despre Mircea Lucescu: Urmează externarea și un nou control în străinătate
Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat vineri că starea de sănătate a selecționerului Mircea Lucescu este în ameliorare, iar medicii iau în calcul externarea acestuia în perioada următoare.
Lucescu este internat de luni la Spitalul Universitar din București, unde se află sub supraveghere medicală, însă, potrivit conducerii FRF, situația nu este una gravă.
„Urmărim cu mare atenție evoluția stării medicale a domnului Lucescu. Am discutat constant și l-am vizitat în spital. Pot spune că starea sa s-a îmbunătățit și că este internat doar pentru monitorizare. Așteptăm ca în zilele următoare să fie externat”, a afirmat Burleanu.
Șeful FRF a precizat că selecționerul va merge ulterior în străinătate pentru un nou control medical, dorind o a doua opinie de specialitate.
„Își dorește încă o evaluare medicală în afara țării, pentru a avea o imagine completă asupra situației. În jurul datei de 20 februarie vom ști exact care este starea sa”, a mai spus Burleanu.
Răzvan Burleanu a subliniat că prioritatea principală este sănătatea antrenorului, iar Federația este pregătită pentru orice scenariu în ceea ce privește banca tehnică a naționalei.
„Suntem pregătiți pentru orice variantă, dar nu discutăm despre un posibil înlocuitor atâta timp cât Mircea Lucescu este selecționerul României. Ar fi incorect față de el”, a explicat președintele FRF.
Totodată, Burleanu a apreciat profesionalismul medicilor care l-au îngrijit pe tehnician și modul empatic în care acesta a fost tratat.
Federația Română de Fotbal a transmis anterior că Mircea Lucescu urmează un tratament cu antibiotice pentru o infecție subcutanată, iar evoluția este favorabilă. Reprezentanții FRF au precizat că nu a existat nicio discuție privind transferul său la o altă unitate medicală.
Naționala României urmează să dispute primul meci din barajul de calificare pentru Campionatul Mondial pe 26 martie, împotriva Turciei.
