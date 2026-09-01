Bacalaureat 2027/ Examenul va începe mai devreme. Calendarul oficial anunțat de Ministerul Educației

Publicat 1 sept. 2026, 14:45 Sursă Realitatea.Net

Ministerul Educației a anunțat calendarul final pentru simularea și examenul de Bacalaureat 2027. Probele vor fi organizate mai devreme decât în 2026, atât pentru a reduce riscul ca elevii să susțină examenul în perioade cu temperaturi extreme, cât și pentru ca absolvenții să se poată înscrie la timp la facultate.

Distribuie articolul