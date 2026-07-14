Cum descoperi o înșelătorie romantică online înainte să pierzi totul

Escrocheriile romantice se numără printre cele mai dăunătoare forme de criminalitate cibernetică, deoarece combină o intimitate atent fabricată cu grijă cu furtul de bani. Escrocii urmăresc să-ți ia întâi inima, apoi portofelul.
Este important de menționat că setul de instrumente al escrocilor romantici s-a schimbat în ultimii ani. Inteligența artificială a redus costul uzurpării identității. Fotografii de profil convingătoare pot fi generate în câteva minute, conversațiile afectuoase pot fi generate automat, iar „dovada” identității poate fi acum falsificată prin voce și video.
Escrocheriile romantice se bazează pe un număr mic de pârghii psihologice, aplicate în mod repetat. Găsindu-și victimele online prin diverse platforme, escrocii accelerează intimitatea, exprimând adesea sentimente puternice neobișnuit de devreme. Apoi, își izolează ținta.
Adesea, întreaga escrocherie romantică urmează literalmente un scenariu prestabilit.
În primul rând, profilul de „dating” al escrocului pare extrem de credibil. Escrocii folosesc fotografii atractive – din ce în ce mai mult generate de inteligența artificială sau furate – asociate cu detalii personale plauzibile și mesaje consecvente.
În al doilea rând, escrocul cere să mute conversația în afara aplicației. Mesajele WhatsApp, Telegram sau text sunt prezentate ca fiind mai convenabile sau mai private. Această schimbare este esențială.
Odată ce victima a fost convinsă să mute comunicările în afara aplicației de dating, aceasta pierde accesul la funcțiile de siguranță încorporate care ar putea ajuta la protejarea ei. Dacă își folosește adresa de e-mail sau numărul de telefon real, acest lucru expune potențial și mai multe detalii personale.
În al treilea rând, vine solicitarea financiară. Escrocul poate invoca o scuză credibilă – probleme de călătorie, probleme bancare, urgențe familiale. Dar nu este întotdeauna vorba de un apel urgent pentru ajutor. Multe escrocherii evoluează acum în fraude investiționale, unde victimele sunt îndrumate către oportunități false de profit, care implică adesea criptomonede.
Victimele pot fi încurajate să investească „împreună” sau li se pot arăta capturi de ecran ale unor presupuse profituri deja obținute. Deoarece escrocheria este prezentată ca un viitor comun, mai degrabă decât ca o cerere de bani, aceasta poate trece neobservată.
E mai greu de spus cine e o persoană reală
Inteligența artificială consolidează aceste tactici, facilitând extinderea escrocheriilor. Instrumentele automate permit escrocilor să mențină conversații frecvente și emoționale plăcute cu mai multe victime, cu un efort minim.
Ani de zile, apelurile video au funcționat ca o verificare informală a identității. Dacă ai putea vedea pe cineva vorbind și răspunzând în timp real, ai fi sigur că vorbești cu o persoană reală.
Acum, deepfake-urile generative bazate pe inteligență artificială – videoclipuri sau materiale audio artificiale concepute pentru a imita o persoană – sunt din ce în ce mai accesibile escrocilor.
Un simplu instrument de schimbare a feței sau de clonare a vocii poate fi persuasiv într-un apel scurt. Escrocul are nevoie doar de suficientă plauzibilitate pentru a scoate la iveală orice îndoială legată de conversație. Atunci când victima este deja implicată emoțional , ignoră mai ușor semnalele de alarmă.
Cum poți rămâne în siguranță online?
Deși inteligența artificială face escrocheriile romantice mai convingătoare, există totuși mijloace de apărare eficiente.
Poți să te întâlnești online în siguranță – atâta timp cât rămâi vigilent și urmezi câțiva pași simpli pentru a verifica persoanele cu care interacționezi.
Încetarea relației rămâne una dintre cele mai puternice metode de a te proteja. Dacă petreci mai mult timp vorbind cu persoana respectivă, există șansa să apară unele inconsecvențe. În plus, escrocii obosesc repede.
Mențineți conversațiile pe platforma de dating pentru mai mult timp. Nu cedați presiunilor timpurii de a vă muta în altă platformă și tratați acest lucru ca pe un potențial semnal de alarmă.
Asigură-te că identifici persoana pe diferite platforme. Folosește căutări inverse de imagini, care pot expune fotografii furate sau artificiale. O persoană autentică are de obicei o amprentă digitală mai largă și consistentă dincolo de un singur profil curatoriat.
Tratați sfaturile de investiții sau cererile de bani ca pe un semnal de alarmă. Acesta este cel mai important sfat. Dacă cineva pe care nu l-ați întâlnit niciodată în persoană începe să vă îndrume către criptomonede, platforme de tranzacționare sau randamente garantate, renunțați.
Nu trimite niciodată imagini intime cuiva pe care nu l-ai întâlnit și verificat. Escrocheriile financiare se pot transforma rapid în șantaj.
Dacă ați transferat deja bani, este important să acționați rapid. Contactați imediat banca și raportați incidentul către Scamwatch sau ReportCyber. Raportarea timpurie poate reduce pierderile și poate ajuta autoritățile să perturbe rețelele mai mari.
Nu uita că escrocii romantici sunt foarte pricepuți să pară de încredere, așa că „a te încrede în instinct” sau a te baza pe sentimentele tale nu te va ajuta neapărat.
Pe măsură ce instrumentele de inteligență artificială generativă proliferează, verificarea a ceea ce este real online devine din ce în ce mai dificilă. Așadar, luați lucrurile încet, verificați detaliile în diferite locuri și - de departe cel mai important pas - evitați orice ar putea transforma o relație romantică într-o cerere de bani, indiferent cât de îndrăgostit ați putea fi.