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Social· 1 min citire
Legea salarizării, blocată în instanță. Ministerul Muncii pierde recursul
SANITAS/ Foto: Facebook
Publicat27 aug. 2026, 13:04
SursăRealitatea.Net
Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins definitiv recursul Ministerului Muncii împotriva deciziei Curții de Apel București (CAB) de suspendare a procedurilor pentru proiectul Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice. Decizia menține, astfel, blocarea parcursului proiectului de lege susținut de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan, în urma demersului Federației SANITAS privind respectarea procedurilor legale și a dialogului social.
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