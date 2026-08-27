Legea salarizării, blocată în instanță. Ministerul Muncii pierde recursul

Publicat 27 aug. 2026, 13:04 Sursă Realitatea.Net

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins definitiv recursul Ministerului Muncii împotriva deciziei Curții de Apel București (CAB) de suspendare a procedurilor pentru proiectul Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice. Decizia menține, astfel, blocarea parcursului proiectului de lege susținut de Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan, în urma demersului Federației SANITAS privind respectarea procedurilor legale și a dialogului social.

Distribuie articolul