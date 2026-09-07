Nicușor Dan, vizită la o școală din Călărași care a redus abandonul școlar. De ce a ales președintele să meargă acolo

Președintele Nicușor Dan a vizitat școala din Curcani, județul Călărași, pentru a evidenția modul în care profesorii au reușit să reducă semnificativ abandonul școlar. Șeful statului a apreciat eforturile cadrelor didactice de a adapta procesul educațional la nevoile copiilor din comunitate.
Nicușor Dan: România este o societate care nu valorizează suficient cunoașterea
Președintele Nicușor Dan a atras atenția asupra problemelor cu care se confruntă sistemul de educație și a susținut că România nu acordă suficientă importanță cunoașterii.
Declarațiile au fost făcute în județul Călărași, unde șeful statului a vizitat școala din Curcani, pe care a prezentat-o drept un exemplu de bună practică în reducerea abandonului școlar.
„O greșeală pe care o facem de ani de zile este că nu valorăm cunoașterea. Suntem o societate care neglijează asta și suferim toți, pentru că există o corelație între prosperitate și cunoaștere”, a afirmat Nicușor Dan.
Președintele critică finanțarea educației
Nicușor Dan a spus că educația din România nu a beneficiat, de-a lungul anilor, de o finanțare pe măsura importanței sale.
Potrivit președintelui, această situație a avut efecte asupra sistemului și asupra atractivității profesiei didactice.
„Realitatea este că educația din România de ani de zile nu a avut finanțarea corespunzătoare. Și asta a avut un efect în sistemul nostru de educație”, a declarat el.
Șeful statului a subliniat și dificultatea de a atrage oameni către cariera didactică, susținând că profesia de profesor nu este suficient de atractivă din punct de vedere social.
Nicușor Dan: Și atitudinea părinților față de școală trebuie schimbată
Președintele a vorbit și despre relația dintre părinți, profesori și școală.
El consideră că lipsa de apreciere a cadrelor didactice se reflectă uneori și în atitudinea părinților, care ajung să creadă că pot decide mai bine decât profesorii cum ar trebui făcută educația.
Nicușor Dan a criticat inclusiv tendința unor părinți de a minimaliza importanța școlii și de a accepta ca timpul copiilor să fie ocupat excesiv de telefoane și alte dispozitive.
În opinia sa, aceste subiecte trebuie discutate fără conflicte și fără patimă, iar statutul profesorilor trebuie îmbunătățit inclusiv din punct de vedere financiar.
Mesaj pentru profesori și părinți la început de an școlar
Nicușor Dan a transmis și un mesaj de apreciere pentru profesorii care continuă să investească în educația copiilor.
„Vreau să mulțumesc cadrelor didactice care fac educație adevărată pentru copiii noștri și sunt foarte mulți”, a spus președintele.
El a îndemnat societatea să acorde mai multă apreciere profesorilor, iar părinții să fie mai deschiși față de recomandările cadrelor didactice.
În același timp, elevii ar trebui, în opinia sa, să înțeleagă că ceea ce învață la școală poate avea un rol important atât în carieră, cât și în viața personală.
„Pentru a avea succes în carieră, pentru a avea succes în viața lor personală, tot timpul de acum încolo, e important ce învață când sunt la școală”, a afirmat Nicușor Dan.
Școala din Curcani, exemplu de reducere a abandonului școlar
Președintele a ales să viziteze școala din Curcani, județul Călărași, pentru a evidenția modul în care un colectiv de profesori poate răspunde problemelor unei comunități.
Potrivit lui Nicușor Dan, localitatea s-a confruntat o perioadă cu un nivel ridicat al abandonului școlar. Printre problemele identificate se numără dificultățile economice ale familiilor și situațiile în care părinții sunt plecați la muncă în străinătate.
Școala ar fi reușit să reducă semnificativ abandonul printr-o serie de măsuri adaptate nevoilor elevilor.
Cum a reușit școala din Curcani să reducă abandonul
Nicușor Dan a explicat că profesorii au încercat să înțeleagă mai bine nevoile copiilor și să facă procesul educațional mai accesibil.
Una dintre metode a fost explicarea legăturii dintre ceea ce învață elevii și situațiile din viața reală.
Un alt element important a fost implicarea copiilor în activități de voluntariat pe perioada vacanței de vară, astfel încât aceștia să rămână conectați la școală și la comunitate.
„Este un exemplu de cum reacționează un colectiv profesoral responsabil față de problema pe care comunitatea o are”, a spus președintele.
Nicușor Dan a transmis public felicitări cadrelor didactice de la școala din Curcani pentru rezultatele obținute în combaterea abandonului școlar.