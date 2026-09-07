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Locuitorii din Tulcea au filmat interceptarea dronelor ucrainene la granița cu România

Realitatea de Valcea
Scris de Realitatea de Valcea Publicat: 7 sept. 2026, 07:34

Momente tensionate au fost surprinse în noaptea de duminică spre luni la granița României cu Ucraina, unde locuitorii din județul Tulcea au filmat interceptarea unor drone de către sistemele de apărare antiaeriană. În urma detectării mai multor aparate de zbor în apropierea județului, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației.

Locuitorii din Isaccea au surprins exploziile de pe cer

Locuitorii din orașul Isaccea au înregistrat imagini în care se observă explozii pe cer, produse în momentul în care dronele au fost distruse în aer. Imaginile, distribuite pe rețelele sociale, surprind lumini puternice și zgomote specifice interceptărilor desfășurate în apropierea frontierei.

RO-Alert emis după detectarea mai multor drone în apropierea județului Tulcea

Avertizarea RO-Alert a fost transmisă preventiv către populația din zona de nord a județului Tulcea, pe fondul atacurilor cu drone desfășurate în proximitatea graniței românești. Autoritățile le-au recomandat locuitorilor să își păstreze calmul, să evite deplasările în aer liber și să respecte indicațiile transmise prin canalele oficiale.

Incidentul s-a produs în contextul atacurilor repetate asupra infrastructurii din sudul Ucrainei, în apropierea Dunării, unde în ultimele luni au fost activate în mod repetat măsurile de alertare a populației din județul Tulcea.

Autoritățile monitorizează situația la granița cu Ucraina

Până în acest moment, autoritățile române nu au anunțat existența unor victime sau pagube pe teritoriul României în urma incidentului. Situația este monitorizată de structurile competente, iar măsurile de supraveghere și protecție în zona de frontieră rămân în vigoare.

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