Ora 20:55, ediție incendiară „Culisele Statului Paralel”, cu Anca Alexandrescu. Europarlamentarul Gheorghe Piperea, deputatul Mohammad Murad și Marius Lulea

Publicat 6 sept. 2026, 16:11 Sursă Realitate Plus

În acestă seară, de la ora 20.55, o ediție incendiară „Culisele Statului Paralel”, cu Anca Alexandrescu! Profesorul universitar doctor, europarlamentarul Gheorghe Piperea, deputatul Mohammad Murad și Marius Lulea. România plătește deja prețul haosului în care ne aflăm.

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