Noapte de coșmar în Caraș-Severin. Trei locuințe au ars în urma unui incendiu violent

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 22 iun. 2026, 07:53

Trei locuințe din județul Caraș-Severin au fost grav afectate de un incendiu izbucnit în cursul nopții de duminică spre luni. Locuitorii din zonă au observat fumul dens și au alertat imediat autoritățile, în timp ce flăcările amenințau să cuprindă și o a patra gospodărie.

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