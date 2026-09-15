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Permisul de conducere și talonul se scumpesc semnificativ

Emiterea permisului de conducere se scumpește

Emiterea permisului de conducere se scumpește

Scris deIonut Dumitrescu
Publicat15 sept. 2026, 07:15
Actualizat15 sept. 2026, 08:18

Noile tarife oficiale intră în vigoare de azi, 15 septembrie

Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a anunțat majorările care se aplică de astăzi. Cel mai mare salt îl înregistrează permisul de conducere, care trece de la 89 de lei la 139 de lei, adică o scumpire de 50 de lei (peste 56%).

Certificatul de înmatriculare, cunoscut de șoferi ca „talonul mașinii”, crește de la 49 de lei la 76 de lei (+27 lei). În plus, autorizația de circulație provizorie va costa 25 de lei.

Noile tarife nu se limitează la eliberarea primară a documentelor. Ele se aplică și la preschimbarea permisului sau a certificatului de înmatriculare, precum și la emiterea de duplicate.

Pentru un șofer care are nevoie atât de un permis nou, cât și de un talon, costul total ajunge la 215 lei, față de 138 de lei cât era până acum. Majorările afectează astfel toate operațiunile administrative legate de documentele auto.

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