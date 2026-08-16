România se situează pe locul 2 mondial, în urma rezultatelor la Olimpiada Internațională de Informatică

Elevii români au obținut anul acesta o medalie de aur, una de argint și două de bronz la Olimpiada Internațională de Informatică (IOI) 2026, România fiind astfel pe locul 2 la nivel mondial, în clasamentul istoric pe medalii, a anunțat duminică Ministerul Educației.
Elevii câștigători sunt: Rareș-Andrei Neculau, clasa a XII-a, Colegiul Național 'Vasile Alecsandri' Galați, medalie de aur; Mihai-Valeriu Voicu, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de argint; Andrei-Paul Iorgulescu, clasa a XI-a, Colegiul Național de Informatică 'Tudor Vianu' București, medalie de bronz; Alexandru Dima, clasa a XII-a, Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, medalie de bronz. Punctajele ridicate obținute de Rareș-Andrei Neculau și Mihai-Valeriu Voicu reprezintă a treia cea mai bună performanță istorică a României în clasamentul individual al competiției, precizează Ministerul Educației, într-o postare pe pagina de Facebook.
Potrivit sursei citate, prin aceste performanțe, România își menține pozițiile de top în ierarhiile oficiale pe termen lung gestionate de International Olympiad in Informatics Statistics: locul 2 mondial în clasamentul all-time după numărul total de medalii strânse de-a lungul participărilor istorice și locul 7 în clasamentul valoric al medaliilor (stabilit în funcție de ponderea distincțiilor de aur, argint și bronz).
Ministerul Educației și Cercetării subliniază că un rol esențial în această continuitate îl are colaborarea strânsă cu Societatea pentru Excelență și Performanță în Informatică (SEPI).
Echipa României a fost însoțită în Uzbekistan de prof. Adrian Panaete, în calitate de Team Leader (Colegiul Național 'A.T. Laurian' Botoșani), și de Luca Perju-Verzotti, ca Deputy Leader (Reprezentant SEPI, Student la Ecole polytechnique).
La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de Direcția Olimpiade, Concursuri, Parteneriate și Educație Extracurriculară.
'Dincolo de parcursul elevilor, această ediție a adus o recunoaștere profesională pentru stafful tehnic român. Profesorului Adrian Panaete i-a fost înmânată personal distincția Long Service Award, oferită de comunitatea internațională în semn de apreciere pentru implicarea și managementul echipei de-a lungul a 7 ediții ale Olimpiadei Internaționale de Informatică.
Excelența Sa, Daniel Cristian Ciobanu, ambasadorul României la Tașkent, a fost alături de lotul național la Olimpiada Internațională de Informatică desfășurată în Uzbekistan. Felicitări întregii echipe pentru seriozitate, consecvență și determinare, profesorilor și părinților pentru sprijin!', se arată în postare.
Ministerul Educației și Cercetării amintește faptul că sprijină participarea loturilor naționale ale țării noastre la olimpiadele internaționale prin acoperirea taxelor de participare și a costurilor deplasărilor, diurnă aferentă zilelor de ședere, precum și în organizarea și desfășurarea etapelor ce preced olimpiadele internaționale - etapele locale/ județene/ municipale și naționale ale acestor competiții. AGERPRES