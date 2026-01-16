Tâlhărie de Ajun în Hunedoara: un tânăr a lovit doi copii colindători și le-a furat banii strânși

Tâlhărie de Ajun în Hunedoara

Un tânăr de 19 ani din județul Hunedoara a fost reținut de polițiști după ce, în Ajunul Crăciunului, a agresat doi copii care mergeau la colindat și le-a furat banii adunați. După comiterea faptei, suspectul s-a ascuns mai multe zile pentru a evita prinderea.

Incidentul a avut loc în localitatea Vulcan, unde tânărul s-a întâlnit întâmplător pe stradă cu doi băieți, în vârstă de 11 și 13 ani, care colindau cartierul. Fără niciun motiv, acesta i-ar fi pălmuit pe cei doi minori și le-ar fi cerut toți banii strânși până în acel moment, aproximativ 200 de lei.

După agresiune, bărbatul a fugit, iar copiii au mers imediat la Poliție, unde l-au identificat fără ezitare, susținând că îl cunosc din cartier. Pe numele tânărului a fost emis un mandat de aducere în lipsă, iar acesta a fost dat în urmărire.

În cele din urmă, polițiștii l-au depistat într-o scară de bloc. La vederea oamenilor legii, suspectul a încercat să fugă, fiind urmărit și imobilizat după o scurtă alergare.

Tânărul a fost încătușat și reținut pentru 24 de ore, iar procurorii urmează să solicite arestarea sa preventivă. El este cercetat pentru tâlhărie calificată, infracțiune pentru care riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.