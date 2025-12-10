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Trump, mesaj tăios pentru Europa: „Aveți mare grijă!”. Kremlinul, în extaz după declarațiile liderului american

Trump, mesaj tăios pentru Europa: „Aveți mare grijă!”. Kremlinul, în extaz după declarațiile liderului american

Trump, mesaj tăios pentru Europa: „Aveți mare grijă!”. Kremlinul, în extaz după declarațiile liderului american

Realitatea de Valcea
Scris de Realitatea de Valcea Publicat: 10 dec. 2025, 21:27

Donald Trump: „Migrația și energiile verzi vor ruina Europa.”

Liderii europeni s-au reunit din nou la Berlin pentru a stabili următorii pași în sprijinirea Ucrainei, în timp ce Washingtonul presează Kievul să accepte un plan de pace considerat dezavantajos. În acest climat tensionat, Donald Trump a reaprins spiritele cu un nou val de critici la adresa Europei.

După interviul incendiar acordat publicației Politico, președintele american și-a repetat ideile într-un discurs rostit în Pennsylvania. Trump a avertizat că Europa se confruntă cu „mari probleme”, acuzând liderii europeni că distrug continentul prin politicile lor de migrație și prin tranziția la energia verde.

Donald Trump: „Le dau europenilor un sfat gratuit: să fie foarte atenți. Migrația și energiile verzi vor ruina Europa.”

În timp ce europenii privesc cu îngrijorare modul în care aceste declarații afectează poziția Ucrainei în negocieri, Trump a mers chiar mai departe în interviu: a spus că Rusia este în prezent în cea mai puternică poziție de negociere și a subliniat pierderile teritoriale ale Ucrainei, sugerând că acestea nu pot fi interpretate ca un succes. Nu surprinde că reacția Moscovei a venit imediat.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a salutat cu entuziasm mesajele lui Trump, numindu-le „aliniate” cu felul în care Rusia vede conflictul. Și ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a lăudat faptul că Trump ar fi singurul lider occidental care „înțelege motivele inevitabile ale războiului”.

La Kiev, reacția a fost fermă.

Volodimir Zelenski a respins variantele de pace sugerate de Rusia, subliniind că nu va renunța la teritoriile ucrainene. În SUA, declarațiile lui Trump au provocat îngrijorări și în Congres.

Democratul Adam Smith a criticat noua strategie de securitate americană, care nici măcar nu mai menționează Rusia ca amenințare directă, considerând că este o interpretare total greșită a situației din Europa.

Și Parisul avertizează: Europa trebuie să accelereze reînarmarea, altfel nu va mai fi respectată într-o lume „a carnivorelor”.

Trump a provocat și un alt val de controverse, acuzându-l pe Zelenski că „profită de război” pentru a evita organizarea alegerilor. Liderul ucrainean a răspuns că scrutinul va avea loc în 60–90 de zile după un eventual armistițiu, dar că în prezent e imposibil să fie organizat un vot în plin război – poziție susținută și de foști diplomați americani.

Mandatul lui Zelenski s-a încheiat în mai, însă legea marțială menține alegerile suspendate de la începutul invaziei ruse.

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