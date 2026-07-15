Acoperirea vaccinală în România, sub nivelurile recomandate: ce arată noul raport UNICEF-OMS

Acoperirea vaccinală în România a rămas sub nivelurile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în 2025, potrivit celui mai recent raport publicat de UNICEF și OMS. Zeci de mii de copii nu au primit dozele de vaccin împotriva unor boli grave, dar prevenibile, precum rujeola, difteria, tetanosul și tusea convulsivă (pertussis). Deficitul de imunizare menține România printre țările europene cu risc ridicat de focare epidemice, în special de rujeolă, în ciuda unor semne recente de ameliorare în câteva județe.

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