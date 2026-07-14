Canicula și medicamentele: tratamentele care pot deveni periculoase pe timp de căldură. Cum trebuie păstrate corect

Publicat 14 iul. 2026, 13:58 Actualizat 14 iul. 2026, 14:03 Sursă Realitatea.Net

Temperaturile extreme pot influența atât modul în care acționează unele medicamente, cât și capacitatea organismului de a face față caniculei. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA avertizează că anumite tratamente cresc riscul de deshidratare, supraîncălzire și dezechilibre electrolitice, în timp ce expunerea medicamentelor la temperaturi ridicate le poate reduce eficiența.

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