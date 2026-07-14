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Lidl retrage de la vânzare un lot de înghețată Gelatelli. Avertisment pentru persoanele alergice

Înghețată/ Facebook

Înghețată/ Facebook

Realitatea de Valcea
Scris deRealitatea de Valcea
Publicat14 iul. 2026, 13:35
Actualizat14 iul. 2026, 13:37
SursăRealitatea.Net

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat rechemarea unui lot de înghețată Gelatelli comercializat în magazinele Lidl din România, din cauza posibilei prezențe a nucilor caju, un alergen care nu este menționat pe etichetă. Persoanele alergice sunt, astfel, sfătuite să nu consume produsul.

Produsul retras este înghețata Gelatelli cu sos de cacao, bucăți de ciocolată și pastă de fistic, în ambalaj de 500 ml, fabricată de Motido GmbH & Co. KG.

Este afectat lotul D2W48J25R1, cu termen de valabilitate 24 noiembrie 2027. Celelalte produse din gama Gelatelli nu sunt însă afectate de această măsură.

Potrivit ANSVSA, produsul poate conține urme de nuci caju, existând riscul apariției unor reacții alergice în cazul persoanelor sensibile la acest ingredient. Pentru consumatorii care nu suferă de alergie la caju, produsul este considerat sigur pentru consum.

Clienții pot returna produsul și își primesc banii înapoi

Lidl România a retras deja lotul vizat de la comercializare și îi informează pe clienți că pot returna produsul în orice magazin din rețea. Contravaloarea înghețatei va fi rambursată integral, chiar și în lipsa bonului fiscal.

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