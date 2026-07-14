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Edi Iordănescu, mărturisiri despre perioada FCSB: „Mi-am făcut contractul convins că nu va fi acceptat”

Edi Iordănescu

Edi Iordănescu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 iul. 2026, 14:36

Edi Iordănescu a oferit detalii mai puțin cunoscute despre negocierile purtate cu Gigi Becali înainte de a prelua banca tehnică a FCSB, în sezonul 2021-2022. Fostul selecționer susține că și-a redactat singur contractul și a introdus mai multe clauze pe care era convins că patronul clubului nu le va accepta.

Tehnicianul a povestit că a conceput în mod intenționat un contract foarte strict, sperând că negocierile se vor încheia fără un acord. Spre surprinderea sa, Gigi Becali a fost de acord cu toate condițiile și chiar i-a transmis că poate adăuga și alte clauze dacă își dorește.

Un alt moment despre care Iordănescu a vorbit a fost cel al prezentării oficiale. Patronul FCSB și-ar fi dorit ca noul antrenor să fie prezentat la Palat, însă tehnicianul a refuzat această variantă.

„I-am spus că nu voi merge la Palat. Am considerat că au fost destui antrenori prezentați acolo. I-am propus să organizăm o conferință de presă la baza de pregătire, unde să răspund întrebărilor și apoi să îmi încep activitatea”, a explicat fostul selecționer.

Potrivit lui Edi Iordănescu, începutul mandatului a fost unul foarte bun, relația cu patronul fiind una fără probleme în primele două luni și jumătate. Ulterior, însă, situația s-a schimbat.

Antrenorul a amintit că echipa a înregistrat opt victorii și un rezultat de egalitate în acea perioadă, însă a fost nevoit să plece după ce, în opinia sa, Gigi Becali și-a pierdut răbdarea și a decis să încheie colaborarea.

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