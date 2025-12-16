Viena, regina târgurilor de Crăciun: decor de poveste și mulțimi care îți pun răbdarea la încercare. Diferența față de București

Viena, regina târgurilor de Crăciun

Cu zeci de târguri de Crăciun, unele grandioase, altele ascunse în cartiere cochete, Viena atrage în fiecare iarnă milioane de vizitatori din întreaga lume.

Capitala Austriei s-a transformat într-un adevărat magnet al sărbătorilor, unde atmosfera festivă cucerește turiștii, chiar dacă cele mai cunoscute piețe devin rapid supraaglomerate.

Viena, capitala europeană a târgurilor de Crăciun. Nu este deloc o exagerare: numai anul acesta, orașul găzduiește aproximativ 20 de târguri diferite, fiecare cu propria identitate, care transformă peisajul urban într-un decor de basm. Prima oprire este, pentru mulți, Rathausplatz, în fața Primăriei.

Decorațiunile gigantice și bradul impunător conturează una dintre cele mai spectaculoase scene de Crăciun din Europa. Clădirea primăriei, scăldată în lumini, atrage instant toate privirile, iar mulțimea se oprește fascinată când, la un moment dat, deasupra tuturor apare o inimă luminoasă, devenită simbol al târgului.

Magia vine însă la pachet cu o aglomerație greu de ignorat. Târgul se parcurge adesea umăr la umăr, iar căsuțele cu delicii și suveniruri sunt greu de explorat printre straturi de geci, fulare și căciuli.

Dacă ai pus ochii pe ceva, decizia trebuie luată rapid, pentru că presiunea celor din spate se simte imediat. Într-o mulțime care nu pare să se oprească niciodată, chiar și să duci o cană de vin fiert devine un adevărat exercițiu de echilibru.