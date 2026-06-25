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Ancelotti, impresionat după debutul lui Neymar la CM 2026: „Ca un copil care joacă pentru Brazilia”

Neymar și Carlo Ancelotti

Neymar și Carlo Ancelotti

Scris deIonuț Nichita
Publicat25 iun. 2026, 10:52
Actualizat25 iun. 2026, 10:53

Neymar a revenit pe teren la Campionatul Mondial din 2026 în partida cu Scoția, după ce a ratat din cauza unei probleme medicale meciurile cu Maroc (1-1) și Haiti (3-0). Atacantul brazilian a fost introdus în minutul 76, în locul lui Matheus Cunha, într-un moment primit cu entuziasm de fani și staff.

La finalul partidei, Neymar a fost vizibil emoționat, iar evoluția sa, chiar și în puținele minute jucate, a fost apreciată de staff-ul tehnic. Selecționerul Carlo Ancelotti a explicat decizia de a-l introduce pe teren și a lăudat atitudinea veteranului brazilian.

„A primit oportunitatea de a juca pentru că merită. A muncit și s-a antrenat pentru a se recupera cu mult profesionalism. Datorită calităților lui, poate ajuta echipa la această Cupă Mondială.

A jucat bine în puținele minute în care a fost pe teren. Neymar nu are nevoie de motivație pentru a juca. Niciun jucător nu are nevoie de asta pentru a juca la naționala Braziliei, iar situația este la fel și pentru Neymar. Are 34 de ani și are aceeași pasiune pe care o are un copil când joacă pentru Brazilia”, a declarat Ancelotti, conform Marca.

Intrarea pe teren a lui Neymar a avut și o semnificație istorică, acesta devenind al patrulea brazilian care evoluează la patru Cupe Mondiale, după Pelé, Cafu și Djalma Santos.

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