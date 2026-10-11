Debut cu victorie pentru Reghecampf: FCSB - Oțelul, 1-0

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 07:49

Laurențiu Reghecampf a debutat cu o victorie la întoarcerea după aproape un deceniu ca antrenor al roș-albaștrilor, în meciul disputat sâmbătă seară pe Arena Națională împotriva formației din Galați.

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