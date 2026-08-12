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Fotbal: Levski, Hapoel Beer-Sheva, NEC Nijmegen și Bodo/Glimt, calificate în play-off-ul Ligii Campionilor

Preliminarii Liga Campionilor la fotbal

Preliminarii Liga Campionilor la fotbal

Scris deStoica Marian
Publicat12 aug. 2026, 07:58
Sursărealitatea.net

Levski, Hapoel Beer-Sheva, NEC Nijmegen și Bodo/Glimt se numără printre echipele calificate în play-off-ul Ligii Campionilor la fotbal, după victoriile obținute marți seara, în manșa a doua a turului al treilea preliminar.

Levski, fosta adversară a Universității Craiova, a învins-o pe Kairat Almatî cu 1-0, în Kazahstan, același scor înregistrat și la Sofia. Reinaldo (13) a marcat singurul gol al partidei.

Bodo/Glimt a învins-o pe Union Saint-Gilloise cu 3-2, după prelungiri, într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs.

După 3-3 în Belgia, scandinavii au deschis scorul prin Ole Blomberg (51), dar Guilherme Smith (61) a egalat din pasa internaționalului român Darius Olaru, care a jucat la oaspeți 74 de minute.

Jens Hauge (76) a marcat pentru Bodo/Glimt, dar Mohammed Fuseini (88) a egalat pe Union, care a jucat prelungirile în zece oameni, după eliminarea lui Kamiel van de Perre (90+6). Andreas Helmersen (117) a marcat golul victoriei gazdelor.

Hapoel Beer-Sheva a învins-o pe Steaua Roșie cu 2-0 și la Belgrad, după 1-0 în prima manșă.

Debutanta NEC Nijmegen a trecut de vicecampioana Greciei, Olympiakos Pireu, cu 2-1, după prelungiri.

NK Celje a dispus de Ararat-Armenia cu 2-0 în Slovenia, după 1-2 în prima manșă. Slovenii s-au calificat în play-off-ul Champions League, iar Ararat-Armenia va juca în play-off-ul Europa League cu învingătoarea dintre Universitatea Craiova și KuPS Kuopio.

Azerii de la Sabah FC au produs o surpriză prin victoria cu 4-0 în fața campioanei Danemarcei, AGF Aarhus, după 1-2 în prima manșă.

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