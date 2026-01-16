Fotbal / Se reia Superliga

Prima etapă din 2026 programează dueluri interesante

După pauza de iarnă, meciurile din primul eșalon al fotbalului românesc revin pe stadioane.

Prima etapă din 2026 programează dueluri interesante, începând cu partida FC Argeș - FCSB, de vineri, la ora 20:00.

Sâmbătă se dispută meciurile :

13:00 – Unirea Slobozia - UTA Arad

17:15 – Farul Constanța - FC Hermannstadt

20:00 – Rapid București - Metaloglobus București

Etapa va continua duminică și luni cu restul partidelor, printre care se numără confruntările dintre CFR Cluj – Oțelul Galați și Dinamo – U Cluj.