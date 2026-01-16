Fotbal / Se reia Superliga
16 ian. 2026, 11:19
Articol scris de Scris de Realitatea de Valcea
Prima etapă din 2026 programează dueluri interesante
După pauza de iarnă, meciurile din primul eșalon al fotbalului românesc revin pe stadioane.
Prima etapă din 2026 programează dueluri interesante, începând cu partida FC Argeș - FCSB, de vineri, la ora 20:00.
Sâmbătă se dispută meciurile:
13:00 – Unirea Slobozia - UTA Arad
17:15 – Farul Constanța - FC Hermannstadt
20:00 – Rapid București - Metaloglobus București
Etapa va continua duminică și luni cu restul partidelor, printre care se numără confruntările dintre CFR Cluj – Oțelul Galați și Dinamo – U Cluj.
