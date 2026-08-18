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Sport· 1 min citire
Fotbal: Victorie dramatică pentru FCSB cu FC Botoșani (3-2), în Superligă
FCSB - FC Botoșani 3-2
Publicat18 aug. 2026, 07:59
Sursărealitatea.net
FCSB este noul lider al Superligii de fotbal, după ce a învins-o dramatic pe FC Botoșani cu scorul de 3-2 (1-1), luni seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din Capitală, în ultimul meci din etapa a cincea.
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