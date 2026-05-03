Fotbal: Victorie dramatică pentru 'U' Cluj, 1-0 cu FC Argeș, în play-off-ul Superligii

Sursă: realitatea.net

Universitatea a urcat provizoriu pe primul loc în clasament cu acest succes.

Universitatea Cluj a învins-o dramatic pe FC Argeș, cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a șaptea a play-off-ului Superligii de fotbal.



Golul a fost marcat de Dan Nistor (90+2 - penalty), după un fault comis de Florin Borța asupra lui Alex Chipciu.



Universitatea a urcat provizoriu pe primul loc în clasament cu acest succes.

''U'' venea după două eșecuri consecutive în deplasare.



FC Argeș a pierdut ultimele trei meciuri din play-off și are doar două puncte câștigate în ultimele șase etape.



''U'' Cluj și FC Argeș și-au împărțit victoriile în sezonul regulat, 0-1 și 3-1, iar ''șepcile roșii'' au câștigat ambele partide din play-off, cu 1-0.