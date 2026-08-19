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Rodri, transfer spectaculos la Barcelona. Catalanii au oficializat mutarea

Rodri s-a transferat la Barcelona FOTO: Wikimedia Commons

Rodri s-a transferat la Barcelona FOTO: Wikimedia Commons

Realitatea de Valcea
Scris de Realitatea de Valcea Publicat: 19 aug. 2026, 09:53

FC Barcelona a anunțat oficial transferul lui Rodri, după câteva zile de negocieri cu Manchester City.

Mijlocașul spaniol a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2030 și devine una dintre cele mai importante achiziții ale catalanilor din această perioadă de mercato. Valoarea exactă a transferului nu a fost comunicată de Barcelona, însă este estimată la 76,5 milioane de euro, inclusiv bonusurile.

Rodri, în vârstă de 30 de ani, vine la Barcelona după șapte sezoane petrecute la Manchester City, perioadă în care a cucerit Liga Campionilor și patru titluri consecutive în Premier League. Spaniolul a fost desemnat Balonul de Aur în 2024 și a revenit în această vară la cel mai înalt nivel, contribuind la succesul Spaniei la Cupa Mondială din 2026, unde a fost ales cel mai bun jucător al turneului.

Transferul a fost influențat și de discuția cu antrenorul Hansi Flick, Rodri declarând că venirea la Barcelona reprezintă îndeplinirea unui vis.


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