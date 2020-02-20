S- au stabit meciurile din sferturile Cupei României la handbal feminin

20 feb. 2020, 14:04
Articol scris de Mihai Mihaela

Astăzi, la sediul Federației Române de Handbal, a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea duelurile din sferturile de Finala ale Cupei României, ultima faza a competiției înaintea turneului Final Four.

Programul sferturilor: CSU Cluj-Napoca - CS Rapid Bucuresti
SCM Gloria Buzau - CS Minaur Baia Mare
 SCM Râmnicu Vâlcea - HC Dunarea Braila
CSM Bucuresti - CSM Slatina

Zilele de desfasurare si orele partidelor vor fi stabilite ulterior, anunță FRH.

