S- au stabit meciurile din sferturile Cupei României la handbal feminin

Astăzi, la sediul Federației Române de Handbal, a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea duelurile din sferturile de Finala ale Cupei României, ultima faza a competiției înaintea turneului Final Four.

Programul sferturilor: CSU Cluj-Napoca - CS Rapid Bucuresti

SCM Gloria Buzau - CS Minaur Baia Mare

SCM Râmnicu Vâlcea - HC Dunarea Braila

CSM Bucuresti - CSM Slatina

Zilele de desfasurare si orele partidelor vor fi stabilite ulterior, anunță FRH.