Sport
S- au stabit meciurile din sferturile Cupei României la handbal feminin
20 feb. 2020, 14:04
Articol scris de Scris de Mihai Mihaela
Astăzi, la sediul Federației Române de Handbal, a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea duelurile din sferturile de Finala ale Cupei României, ultima faza a competiției înaintea turneului Final Four.
Programul sferturilor: CSU Cluj-Napoca - CS Rapid Bucuresti
SCM Gloria Buzau - CS Minaur Baia Mare
SCM Râmnicu Vâlcea - HC Dunarea Braila
CSM Bucuresti - CSM Slatina
Zilele de desfasurare si orele partidelor vor fi stabilite ulterior, anunță FRH.
