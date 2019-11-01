SCM Râmnicu Vâlcea a pierdut în această seară meciul disputat cu Buducnost Podgorica, în etapa a IV-a a Grupei C a Ligii Campionilor la handbal feminin.

Scor: 20-21 (10-13)În meciul viitor vor juca Brest şi SG BBM Bietigheim.În primele meciuri din grupa C, SCM Râmnicu Vâlcea a obţinut:- scorul 34-27 cu SG BBM Bietigheim- scorul 24-37 cu Brest- 19-23, în deplasare, cu BuducnostBrest este lider cu 6 puncte.Echipa vâlceană deține două puncte şi ocupă locul 3.