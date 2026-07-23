Admitere la facultate 2026. Record de candidați la una dintre cele mai râvnite specializări, 21 pe loc

Sesiunea de admitere la universități este în plină desfășurare, iar datele preliminare arată o concurență ridicată la cele mai căutate specializări. Anul acesta, psihologia conduce clasamentul, cu 21 de candidați pe un loc la buget, urmată de programe precum Limbi Străine, Chimie Farmaceutică, Calculatoare și Inteligență Artificială.
Psihologia, cea mai căutată specializare
Universitatea din București înregistrează cea mai mare concurență în această sesiune de admitere. La Facultatea de Psihologie sunt 21 de candidați pentru fiecare loc la buget, în timp ce la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine concurența a ajuns la 18 candidați pe loc.
Interes ridicat există și pentru programul de Chimie Farmaceutică, unde 17 absolvenți de liceu concurează pentru un singur loc.
Mulți dintre candidați spun că au depus dosare și la alte facultăți pentru a-și crește șansele de admitere și vor lua decizia finală după afișarea rezultatelor.
Concurență mare și la ASE și Politehnică
Academia de Studii Economice din București raportează, la rândul său, un număr ridicat de înscrieri. La Facultatea de Drept sunt aproximativ 14 candidați pe un loc finanțat de la buget, iar la Marketing concurența este de aproape șapte candidați pe loc.
Interesul pentru noile tehnologii rămâne ridicat, iar programul de Inteligență Artificială atrage peste patru candidați pentru fiecare loc.
La Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, Facultatea de Automatică și Calculatoare se numără din nou printre cele mai căutate, cu aproximativ 10 candidați pe un loc.
Reprezentanții universităților spun însă că statisticile din perioada înscrierilor nu reflectă întotdeauna numărul final de studenți, deoarece mulți candidați sunt admiși la mai multe instituții și aleg ulterior unde își vor confirma locul.
Absolvenții aleg mai multe facultăți
Creșterea numărului de candidați este pusă atât pe seama unei promoții mai numeroase de absolvenți de Bacalaureat, cât și pe faptul că mulți tineri depun dosare la mai multe universități în același timp.
Unii aleg domenii diferite pentru a avea mai multe variante, de la Contabilitate și Cibernetică până la Medicină sau Informatică.
La ASE, examen scris s-a organizat doar pentru Facultatea de Drept și cea de Cibernetică, în timp ce pentru celelalte programe admiterea s-a făcut pe baza mediei de la Bacalaureat și a notelor din liceu.
Interesul pentru Inteligența Artificială continuă să crească, mulți candidați considerând că domeniul oferă perspective bune de angajare și salarii atractive după absolvire.
Viața de student, următoarea provocare
După încheierea admiterii, mulți dintre viitorii studenți vor trebui să își găsească o locuință în București. Unii optează pentru căminele universităților, unde costurile sunt, în medie, de aproximativ 400 de lei pe lună, iar alții aleg cămine private sau chirii.
În ultimii ani, costurile ridicate ale chiriilor i-au determinat pe mulți tineri să caute alternative mai accesibile, în special în apropierea campusurilor universitare.
Universitățile urmează să afișeze rezultatele admiterii și să înceapă perioada de confirmare a locurilor, când candidații admiși vor decide instituția la care își vor continua studiile, potrivit sursei.