Audieri maraton la Vîlcea. Rețea de fraudare a banilor pentru șomeri destructurată. 60 de persoane ajung în fața procurorilor
Zeci de audieri în Vâlcea după percheziții-fulger. Un dosar de fraudă cu fonduri din bugetul asigurărilor de șomaj a generat luni o serie de descinderi în județ. Procurorii au vizat locații din Râmnicu Vâlcea și comuna Lăpușata, anunțând că peste 60 de persoane vor da declarații în fața anchetatorilor sub suspiciunea de prejudiciere a statului prin metode ilegale.
O amplă anchetă a Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea scoate la iveală o schemă infracțională prin care bugetul național al asigurărilor de șomaj a fost prejudiciat cu aproximativ 1,6 milioane de lei. Procurorii vizează trei societăți comerciale ai căror reprezentanți sunt suspectați că, timp de patru ani, au transformat ajutoarele de stat într-o sursă ilegală de venit.
Angajări „pe hârtie” și instruiri inexistente
Conform anchetatorilor, în perioada 2020-2024, reprezentanții legali ai celor trei firme ar fi pus în aplicare o strategie de fraudare sistematică. Aceștia ar fi întocmit în fals documentații care atestau în mod nereal angajarea unor persoane, precum și instruirea sau recalificarea profesională a acestora.
În baza acestor dosare fictive depuse la AJOFM Vâlcea, firmele au solicitat și obținut ilegal fonduri guvernamentale destinate, în teorie, susținerii pieței muncii și creșterii gradului de calificare a angajaților.
Desfășurarea anchetei: Audieri maraton și sprijin polițienesc
Pentru a clarifica întreaga dimensiune a fraudei, peste 60 de persoane sunt conduse la sediul organelor de cercetare pentru a fi audiate. Perchezițiile de luni, desfășurate în Râmnicu Vâlcea și localitatea Lăpușata, au fost realizate de IPJ Vâlcea cu sprijinul mai multor structuri specializate.
„Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun”, au precizat reprezentanții poliției.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News