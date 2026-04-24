Jucătorii de la FCSB îl vor pe Andrei Prepeliță antrenor! Variantă surpriză după plecarea lui Mirel Rădoi

24 apr. 2026, 16:39
Articol scris de Ionuț Nichita

Plecarea lui Mirel Rădoi a dat peste cap planurile celor de la FCSB, care sunt nevoiți să găsească rapid un nou antrenor pentru finalul sezonului.

Surprinzător, o parte dintre jucători ar prefera revenirea lui Andrei Prepeliță pe banca tehnică, acesta fiind văzut ca o soluție familiară și potrivită pentru vestiar.

Totuși, conducerea clubului are alte planuri. Mihai Stoica a declarat că își dorește aducerea unui antrenor străin, iar una dintre variante rămâne Elias Charalambous, care a mai fost în discuții cu echipa și ar putea reveni după noi negocieri.

În perioada următoare, decizia finală va trebui luată rapid, pentru ca echipa să aibă stabilitate pe final de sezon.

