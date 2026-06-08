Sărbătoare 8 iunie: Începutul Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel
Sărbătoare 8 iunie
Zi importantă pentru creștini
Pe 8 iunie începe Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, cunoscut în tradiția populară și sub numele de Postul Sâmpetrului. Biserica a rânduit această perioadă de post în cinstea celor doi mari apostoli și în amintirea obiceiului lor de a posti înaintea unor misiuni și lucrări importante de propovăduire a Evangheliei.
În vechime, postul era numit și Postul Cincizecimii, fiind legat de darurile Sfântului Duh revărsate asupra Apostolilor la Rusalii.
În aceeași zi este pomenită aducerea moaștelor Sfântului Teodor Stratilat din cetatea Eraclia la Evhaita. Sfântul Teodor a trăit la sfârșitul secolului al III-lea și începutul secolului al IV-lea și s-a remarcat prin credința sa neclintită în Hristos. Pentru că a refuzat să aducă jertfe idolilor, a fost supus unor chinuri cumplite. După mai multe zile de întemnițare, a fost răstignit, având mâinile și picioarele pironite, iar trupul său a fost străpuns de săgeți. Tradiția spune că, în timpul nopții, un înger al Domnului l-a coborât de pe cruce și l-a vindecat, fapt care a determinat convertirea multor păgâni la creștinism. În cele din urmă, Sfântul Teodor a primit moarte martirică prin tăierea capului, la porunca împăratului Liciniu.
Înainte de martiriul său, Sfântul Teodor i-a cerut ucenicului său, Varus, să-i îngroape trupul în Evhaita, locul de origine al familiei sale. Dorința sa a fost respectată, iar mai târziu moaștele sale au fost mutate și cinstite de credincioși.
O tradiție consemnată de Sfântul Anastasie Sinaitul vorbește despre o minune petrecută într-o biserică închinată Sfântului Teodor Stratilat, aflată în apropiere de Damasc. Se spune că, după cucerirea orașului de către sarazini, unul dintre aceștia a tras o săgeată în chipul sfântului pictat pe peretele bisericii. Din locul lovit ar fi început să curgă sânge, iar cei care au săvârșit profanarea și-au găsit curând sfârșitul.
Troparul Sfântului Teodor Stratilat
„Cu numirea oștirii celei adevărate, purtătorule de chinuri al cerescului Împărat, voievod prea bun te-ai făcut, Teodore. Căci cu armele credinței te-ai oștit înțelepțește și ai biruit cetele dracilor și purtător de biruință viteaz te-ai arătat. Pentru aceasta, pe tine cu credință pururea te fericim.”
Tot pe 8 iunie, Biserica prăznuiește Duminica Pogorârii Sfântului Duh, cunoscută și sub numele de Rusalii sau Cincizecime. Această sărbătoare, una dintre cele mai vechi din creștinism, este celebrată la cincizeci de zile după Învierea Domnului și marchează momentul în care Sfântul Duh S-a pogorât asupra Apostolilor sub forma unor limbi de foc, așa cum este relatat în cartea Faptele Apostolilor. Evenimentul reprezintă începutul misiunii publice a Bisericii și subliniază importanța unității și comuniunii dintre credincioși.
În această zi sunt pomeniți și:
Sfinții Martiri Nicandru și Marcian;
Sfânta Muceniță Caliopia;
Sfânta Cuvioasă Melania;
Sfântul Cuvios Atre;
Sfântul Mucenic Marcu;
Sfântul Cuvios Naucratie;
Sfântul Mucenic Teofan.
Astfel, data de 8 iunie reunește în calendarul ortodox începutul unui important post, cinstirea unui mare mucenic al Bisericii și sărbătoarea Rusaliilor, unul dintre momentele fundamentale ale credinței creștine.
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