Tragedie pe litoral! Un bărbat căzut din mașină a fost lovit mortal pe șosea. Șoferul implicat a fugit de la locul accidentului

Un accident cu final dramatic a avut loc în zona litoralului, între localitățile Tuzla și 23 August, unde un bărbat de 47 de ani și-a pierdut viața în circumstanțe șocante.

Potrivit informațiilor din anchetă, victima ar fi ajuns pe carosabil după ce ar fi sărit sau ar fi fost împins dintr-un autoturism condus de un prieten care se afla sub influența alcoolului. Incidentul s-a petrecut în timpul nopții de sâmbătă, iar martorii au alertat imediat autoritățile prin apel la 112.

Mai multe persoane au relatat că au observat un bărbat rănit, care se deplasa cu dificultate pe marginea drumului, după ce ar fi căzut dintr-un vehicul aflat în mers. În încercarea de a se îndepărta de carosabil, acesta ar fi fost surprins și lovit de un alt autoturism.

Impactul i-a fost fatal, iar bărbatul a murit pe loc.

Șoferul celui de-al doilea autoturism, un tânăr de 22 de ani, a părăsit locul accidentului imediat după impact. Ulterior, acesta a fost identificat și găsit de polițiști la câteva ore distanță.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii tragediei și rolul fiecărei persoane implicate în acest lanț de evenimente.