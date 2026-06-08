Cum se laudă Sebastian Ghiță că-l pune premier pe Eugen Tomac - SURSE

În plin val de negocieri pentru votul din Parlament, apar dezvăluiri de ultimă oră la Realitatea Plus! Surse citate de postul TV spun că Sebastian Ghiță s-ar lăuda că ar fi implicat în numirea lui Eugen Tomac ca premier. Mogulul fugar a făcut declarații asemănătoare și în legătură cu Nicușor Dan, după ce acesta a câștigat alegerile prezidențiale. Realitatea Plus i-a solicitat un punct de vedere lui Eugen Tomac, dar până la difuzarea știrii nu a primit niciun răspuns.

Speculația apare în contextul unei mișcări politice surprinzătoare făcute de bunul prieten al lui Sebastian Ghiță, fostul lider PSD și premier Victor Ponta, anunță Realitatea Plus.

Acesta se rupe de grupul social-democraților și se alătură grupului parlamentar format din foștii aleși POT. Totul în contextul în care Ghiță a ieșit cu mesaje în ultima perioadă în care atacă diferiți lideri politici.

Pe de altă parte, misiunea de a forma un nou guvern a fost atribuită lui Eugen Tomac, omul lui Traian Băsescu. Fostul președinte și Victor Ponta au făcut în trecut o serie de înțelegeri, cea mai cunoscută fiind cea care a dus la numirea Laurei Codruța Kovesi la șefia DNA, lucru care a dus la formarea binomului Coldea–Kovesi, care a controlat justiția, arestări în lumea politică.