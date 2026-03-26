Călin Georgescu, chemat de urgență astăzi la Judecătoria Sectorului 1 pentru controlul judiciar. Președintele interzis de Sistem nu a primit o citație oficială
Călin Georgescu este chemat la Judecătoria Sectorului 1 chiar de ziua lui de naștere. Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a făcut dezvăluiri fără precedent.
Candidatul interzis nu a primit o citație, ci a primit vestea de la avocatul lui, imediat după apariția la o emisiune în care a atacat actuala putere. REALITATEA PLUS va fi alături de candidatul interzis astăzi, la ora 12.00, la Judecătoria Sectorului 1, acolo unde se așteaptă o decizie privind măsura controlului judiciar.
Anca Alexandrescu a declarat în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel că nu i-a fost transmisă o citație oficială și nici nu a fost anunțat de polițiști, ci avocatul său a fost cel apelat de reprezentanții instanței.
Termenul prezentării la Judecătorie era inițial 28.04.2026, conform portalului instanței. Călin Georgescu a fost însă chemat să se prezinte astăzi, acesta fiind înștiințat de avocatul său, și nu printr-o citație oficială, cu o lună mai devreme pentru controlul judiciar.
Practic, peședintele interzis de Sistem trebuie să se prezinte la Judecătoria Sectorului 1 chiar de ziua sa de naștere.
- 08:46 - Simularea Bacalaureatului 2026. Elevii susțin joi proba la limba și literatura maternă
- 08:41 - Nicușor Dan a promulgat legea care le interzice agresorilor sexuali condamnați să mai lucreze în școli, spitale sau centre de îngrijire
- 08:24 - Incendiu puternic în portul rusesc Ust‑Luga după un atac cu drone ucrainene
- 08:19 - Război în Orientul Mijlociu. Iranul respinge negocierile cu SUA, continuă atacurile în Israel
