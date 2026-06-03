Ce amendă a primit un șofer din Râmnicu Vâlcea pentru taximetrie ilegală
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Incidentul a avut loc pe DN 7, în municipiul Râmnicu Vâlcea, în timpul unor controale desfășurate de polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea.
Un bărbat de 54 de ani din Râmnicu Vâlcea a fost amendat cu 5.000 de lei după ce polițiștii l-au prins efectuând transport public de persoane fără documentele prevăzute de lege.
Potrivit autorităților, șoferul transporta contra cost patru persoane, deși nu avea autorizație taxi și nici copie conformă valabilă, documente obligatorii pentru desfășurarea legală a acestei activități.
În urma verificărilor, polițiștii au constatat încălcarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere. Pe lângă amendă, oamenii legii au reținut certificatul de înmatriculare și plăcuțele mașinii.
De asemenea, dreptul de utilizare a autoturismului a fost suspendat pentru șase luni. Poliția atrage atenția că astfel de controale vor continua pentru combaterea transportului ilegal și protejarea pasagerilor.
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