Cod portocaliu de caniculă în România. Temperaturile urcă la 39 de grade, iar nopțile devin tropicale - HARTA

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări cod galben și portocaliu de caniculă, valabile de joi, 20 august. Temperaturile vor ajunge până la 39 de grade, iar disconfortul termic va fi puternic în mai multe regiuni.
Valul de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării. Informarea meteorologică este valabilă din 20 august, ora 10:00, până pe 24 august, la aceeași oră. În perioada avertizată, temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 34 și 39 de grade. Cele mai ridicate valori vor fi înregistrate în vestul și sud-vestul României. Canicula va fi însoțită de un disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități.
În mai multe zone, temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade nici pe timpul nopții. Minimele se vor situa în general între 20 și 23 de grade, iar în Dealurile de Vest vor putea ajunge la 24-26 de grade.
Cod portocaliu în Banat, Oltenia, Crișana și Transilvania
Avertizarea cod portocaliu este valabilă din 20 august, ora 10:00, până pe 21 august, la aceeași oră. Sunt vizate Banatul, vestul și sudul Olteniei, sudul Crișanei și sud-vestul Transilvaniei. În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 39 de grade. Valorile cele mai ridicate sunt așteptate în extremitatea de vest și de sud-vest a țării. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime cuprinse între 20 și 26 de grade.
Tot de joi dimineață intră în vigoare și o avertizare cod galben. Aceasta vizează Moldova, Maramureșul, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Olteniei și nordul Crișanei. Temperaturile maxime se vor situa în general între 34 și 37 de grade. Pe arii extinse va fi caniculă, iar indicele temperatură-umezeală va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Și în zonele aflate sub cod galben sunt așteptate nopți tropicale. Local, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade.