Cooperare militară tot mai strânsă: Rusia ar ajuta Iranul cu tactici de folosire a dronelor în războiul regional
Oficiali occidentali susțin că Rusia ar fi oferit Iran recomandări tactice privind modul de utilizare a dronelor militare în conflictul tot mai intens din Orientul Mijlociu.
Potrivit unor surse din domeniul securității citate de presa internațională, experți militari ruși ar fi analizat modul în care forțele iraniene și grupările aliate folosesc dronele în operațiuni de atac și recunoaștere, oferind sugestii pentru îmbunătățirea coordonării acestor sisteme pe câmpul de luptă.
Informațiile ar include tactici de lansare simultană a mai multor drone pentru a suprasolicita sistemele de apărare antiaeriană, precum și metode de combinare a dronelor cu rachete sau alte tipuri de armament pentru a crește eficiența atacurilor.
Analiștii militari spun că experiența acumulată de armata rusă în războiul din Ucraina a contribuit la dezvoltarea unor astfel de strategii. În acel conflict, dronele au devenit un element esențial atât pentru supravegherea frontului, cât și pentru lovirea unor ținte aflate la distanță.
Pe de altă parte, cooperarea dintre Rusia și Iran în domeniul militar nu este una nouă. Cele două state au colaborat în ultimii ani în mai multe proiecte legate de tehnologie militară, inclusiv în domeniul dronelor și al sistemelor de rachete.
Statele occidentale privesc cu îngrijorare această apropiere, considerând că schimbul de expertiză militară ar putea contribui la creșterea capacităților Iranului de a desfășura operațiuni cu drone în regiune.
În contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, dronele au devenit una dintre principalele arme utilizate de mai multe părți implicate în confruntare, fiind relativ ieftine, greu de detectat și capabile să lovească ținte strategice precum infrastructura energetică, bazele militare sau navele din zonă.
