Doi bărbați, reținuți în Prahova după spargeri în serie. Prejudiciu de 40.000 de euro

Doi bărbați cercetați pentru furt calificat din locuințe au fost reținuți de polițiștii din Prahova, în urma unui flagrant organizat în județul Argeș. Prejudiciul total este estimat la aproximativ 200.000 de lei, echivalentul a circa 39.000 de euro.

Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, acțiunea a avut loc pe 14 mai 2026, în municipiul Câmpulung, unde polițiștii au intervenit imediat după comiterea unei noi fapte de furt calificat și a unei tentative de furt.

Suspecții ar fi pătruns în mai multe locuințe de tip condominiu, folosind metoda „chei potrivite” sau dispozitive artizanale, inclusiv foiță de aluminiu, o tehnică întâlnită frecvent în astfel de infracțiuni.

Ancheta arată că cei doi ar fi implicați în mai multe furturi comise în perioada iulie–august 2025 și mai 2026, în municipiul Ploiești, unde ar fi sustras bunuri și valori din locuințe.

În urma perchezițiilor efectuate în București, la adresele folosite de suspecți și apropiați ai acestora, polițiștii au descoperit sume de bani și bunuri care ar proveni din activități infracționale, precum și alte probe relevante pentru dosar.

De asemenea, au fost identificate bunuri asupra cărora urmează să fie instituit sechestru asigurător. Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și vor fi prezentați procurorilor cu propunere de arestare preventivă.