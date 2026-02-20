Intervenție a elicopterului SMURD pe pârtia din Voineasa

O tânără a fost lovită la cap

Un accident grav s-a produs vineri, 20 februarie 2026, în jurul orei 11:50, pe pârtia din cadrul Domeniului Schiabil Voineasa, Vâlcea. O tânără a fost rănită după ce a căzut și s-a lovit la cap în timpul unei coborâri.

Potrivit primelor informații, fata ar fi începătoare în practicarea schiului și s-ar fi lovit puternic la cap, după ce a căzut pe o porțiune cu gheață. Salvamont Voineasa a solicitat sprijin medical de urgență, iar la fața locului au intervenit un echipaj SMURD din Brezoi și elicopterul SMURD Brașov.

Tânăra a fost stabilizată și preluată de elicopter, fiind transportată la Spitalul din Sibiu. Potrivit informațiilor transmise de echipele de intervenție, pacienta era conștientă și cooperantă în momentul preluării, conform presei locale.

Sursa: Realitatea de Valcea