Intervenție a elicopterului SMURD pe pârtia din Voineasa
20 feb. 2026, 14:27
Actualizat: 20 feb. 2026, 14:27
Intervenție a elicopterului SMURD pe pârtia din Voineasa
Articol scris de Scris de Realitatea de Valcea
O tânără a fost lovită la cap
Un accident grav s-a produs vineri, 20 februarie 2026, în jurul orei 11:50, pe pârtia din cadrul Domeniului Schiabil Voineasa, Vâlcea. O tânără a fost rănită după ce a căzut și s-a lovit la cap în timpul unei coborâri.
Potrivit primelor informații, fata ar fi începătoare în practicarea schiului și s-ar fi lovit puternic la cap, după ce a căzut pe o porțiune cu gheață. Salvamont Voineasa a solicitat sprijin medical de urgență, iar la fața locului au intervenit un echipaj SMURD din Brezoi și elicopterul SMURD Brașov.
Accident grav pe pârtia din Voineasa. Elicopterul SMURD a intervenit
Tânăra a fost stabilizată și preluată de elicopter, fiind transportată la Spitalul din Sibiu. Potrivit informațiilor transmise de echipele de intervenție, pacienta era conștientă și cooperantă în momentul preluării, conform presei locale.
Citește și:
- 21:34 - Liderul Cubei îl avertizează pe Trump: „Orice intervenție va fi întâmpinată cu o rezistență de nezdruncinat”
- 20:42 - UE lansează „EU Inc”: firme înființate în 48 de ore, pentru a opri exodul companiilor spre SUA
- 19:36 - Scene de groază într-o familie din Iași: un bărbat și-ar fi omorât fiul și ar fi vrut să scape de cadavru
- 18:32 - Europa, în fața unei noi crize a carburanților: statele vecine intervin, România încă analizează
