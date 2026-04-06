Israel lovește cel mai mare complex petrochimic din Iran. Teheranul respinge condiții-cheie din planul de pace

Conflictul din Orientul Mijlociu se intensifică după ce Israelul a bombardat cel mai mare complex petrochimic din Iran, în timp ce negocierile pentru o eventuală încetare a focului rămân blocate.

Potrivit Reuters, SUA și Iranul au primit din partea Pakistanului o propunere de pace în două etape, care prevede inițial o încetare imediată a focului, urmată de un acord mai amplu.

Cu toate acestea, Teheranul refuză, cel puțin pentru moment, să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, un punct strategic esențial pentru transportul global de petrol.

Președintele american Donald Trump a sugerat că a extins ultimatumul acordat Iranului până la finalul zilei de marți, în contextul tensiunilor crescânde.

În paralel, discuțiile diplomatice continuă. Miniștri din Turcia, Egipt și Arabia Saudită s-au întâlnit recent în Pakistan pentru a analiza situația traficului naval din Strâmtoarea Ormuz, în condițiile în care regiunea rămâne extrem de instabilă.

Iranul susține că a suferit pierderi semnificative în urma bombardamentelor efectuate de SUA și Israel și ia în calcul recuperarea acestor pagube prin introducerea unor taxe asupra transportului maritim.

Tensiunile au fost amplificate după ce Donald Trump a avertizat că va declanșa „iadul” dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă.

Între timp, un oficial american citat de jurnalistul Barak Ravid a declarat că Iranul a transmis un răspuns în zece puncte la propunerea de pace. Documentul este considerat „maximalist”, conținând cerințe dure, iar perspectivele unei soluții diplomatice rămân incerte.