Magistrații decid dacă suspendă alte cinci decizii ale guvernului Bolojan

Publicat 3 aug. 2026, 14:55 Actualizat 3 aug. 2026, 14:59 Sursă Realitate Plus

Curtea de Apel București decide dacă suspendă alte 5 hotărâri ale guvernului Bolojan, după ce magistrații au suspendat deja șase hotărâri adoptate de Guvernul interimar. Reclamațiile au fost depuse de Partidul Social Democrat.

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