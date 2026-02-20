Misiune de salvare în Apuseni: familie cu trei copii, recuperată de jandarmii montani după ce a rămas BLOCATĂ în zăpadă
Intervenţie nocturnă a jandarmilor montani din Arieşeni pentru deblocarea unui autoturism înzăpezit spre Vârful Bihor, în care se aflau cinci persoane, între care doi adulți și trei copii.
”În noaptea trecută, printr-un apel la SNUAU 112, un bărbat a sesizat faptul că, în timp ce se deplasa cu autoturismul spre Vârful Bihor, a rămas înzăpezit şi nu a mai putut continua deplasarea. Apelantul a precizat că în autoturism se aflau soţia sa şi cei trei copii adolescenţi ai acestora, toţi din judeţul Arad”, a transmis, vineri dimineaţă, Jandarmeria Română.
La faţa locului a intervenit un echipaj din cadrul Postului de Jandarmi Montan Arieşeni.
”Jandarmii montani au identificat autovehiculul blocat în zăpadă şi au acţionat pentru deblocarea şi tractarea acestuia cu ajutorul autospecialei din dotare, până într-o zonă accesibilă. Cele cinci persoane au fost sprijinite pentru a ajunge în siguranţă pe DN75”, a mai transmis sursa citată.
Niciuna dintre acestea nu a necesitat îngrijiri medicale, ulterior continuându-şi deplasarea în condiţii de siguranţă.
”Recomandăm conducătorilor auto să se informeze cu privire la condiţiile meteorologice şi starea drumurilor înainte de a porni la drum în zone montane şi să îşi echipeze corespunzător autovehiculele pentru sezonul rece”, recomandă jandarmii.
Citește și:
- 21:34 - Liderul Cubei îl avertizează pe Trump: „Orice intervenție va fi întâmpinată cu o rezistență de nezdruncinat”
- 20:42 - UE lansează „EU Inc”: firme înființate în 48 de ore, pentru a opri exodul companiilor spre SUA
- 19:36 - Scene de groază într-o familie din Iași: un bărbat și-ar fi omorât fiul și ar fi vrut să scape de cadavru
- 18:32 - Europa, în fața unei noi crize a carburanților: statele vecine intervin, România încă analizează
