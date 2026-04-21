Advertising
Actualitate· 1 min citire
Noi atacuri cu drone în Ucraina: bilanț tragic în Dnipro și Harkov
21 apr. 2026, 08:19
Război în Ucraina
Articol scris de Scris de Realitatea de Valcea
Sursă: realitatea.net
Atacurile cu drone lansate de Rusia asupra regiunilor Dnipro și Harkov au provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 18, potrivit autorităților ucrainene.
Loviturile au avut loc pe 20 aprilie și au vizat mai multe zone din cele două regiuni, provocând pagube semnificative infrastructurii locale. Echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență pentru a acorda ajutor răniților și pentru a evalua amploarea distrugerilor.
Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre starea victimelor sau despre țintele exacte ale atacurilor. Aceste noi lovituri vin în contextul intensificării atacurilor cu drone asupra orașelor ucrainene în ultimele luni.
Advertising
Citește și:
- 11:17 - SURSE: Raed Arafat, audiat la Parchetul Militar într-un nou dosar privind achiziții ale IGAv. Prejudiciu de 1 milion de euro
- 11:11 - Anca Alexandrescu: „Zilele lui Ilie Bolojan sunt numărate”. Premierul „s-a legat cu lanțurile de scaun”, dar PSD este decis să-l dea jos rapid - VIDEO
- 10:53 - Incendiu stins la CET Vest, dar cinci autospeciale rămân la fața locului pentru răcire. Ministrul Energiei: "Instalațiile Transelectrica funcționează normal"
- 08:37 - Vreme rece de 1 Mai: temperaturi sub normal și ploi în sud-est. Cum arată prognoza ANM pe 4 săptămâni
Advertising
Urmărește știrile Realitatea de Valcea și pe Google News
Advertising
Advertising