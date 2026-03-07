Putin lovește din nou Ucraina, în timp ce ochii lumii sunt pe conflictul din Iran: cel puțin 6 morți și zeci de răniți
Forțele armate ruse au lansat în noaptea de sâmbătă o serie de atacuri masive asupra unor orașe ucrainene, provocând victime civile semnificative pe fondul atenției internaționale concentrate asupra războiului din Iran.
Conform autorităților din Ucraina, cel puțin șase persoane și-au pierdut viața în urma bombardamentelor asupra mai multor regiuni, inclusiv zone rezidențiale din Harkiv și regiunea Dnipropetrovsk, unde un bloc de locuințe a fost parțial distrus.
Mai multe persoane au fost rănite, printre care și civili, iar unele sunt în stare gravă. Bombardamentele rusești au vizat clădiri rezidențiale și infrastructură civilă, iar autoritățile locale și serviciile de urgență continuă căutările în zonele afectate de atacuri.
Reacția vine în contextul în care țări din Vest rămân concentrate pe conflictul din Orientul Mijlociu, situație pe care Moscova pare să o profite pentru a intensifica presiunea asupra Ucrainei.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și oficialii ucraineni au condamnat atacurile, subliniind nevoia de sprijin continuu din partea partenerilor occidentali pentru apărarea țării și protejarea civililor.
Situația din Ucraina rămâne gravă, iar escaladarea atacurilor rusești pe terenul propriu evidențiază vulnerabilitatea populației civile într‑un război care durează de mai mulți ani.
Citește și:
- 21:34 - Liderul Cubei îl avertizează pe Trump: „Orice intervenție va fi întâmpinată cu o rezistență de nezdruncinat”
- 20:42 - UE lansează „EU Inc”: firme înființate în 48 de ore, pentru a opri exodul companiilor spre SUA
- 19:36 - Scene de groază într-o familie din Iași: un bărbat și-ar fi omorât fiul și ar fi vrut să scape de cadavru
- 18:32 - Europa, în fața unei noi crize a carburanților: statele vecine intervin, România încă analizează
