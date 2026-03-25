Rusia neagă existența planului american pentru Iran: „Nu avem nicio informație”

Kremlinul a transmis că nu a primit nicio informație oficială din partea Iran în legătură cu presupusul plan american în 15 puncte, despre care s-a relatat recent în presă.

Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al administrației ruse, Dmitri Peskov, care a precizat că Moscova nu poate confirma autenticitatea acestor informații.

Oficialul rus a subliniat că autoritățile iraniene nu au transmis niciun detaliu în acest sens, iar fiabilitatea relatărilor rămâne incertă. Subiectul a apărut după ce Donald Trump a afirmat că Iran ar fi interesat de un acord pentru oprirea conflictului din Orientul Mijlociu.

Potrivit unor surse citate de Reuters, Washingtonul ar fi transmis Teheranului o propunere structurată în 15 puncte.

Totuși, reacțiile oficiale din Iran contrazic aceste informații. Un purtător de cuvânt al armatei iraniene a negat existența unui astfel de plan, afirmând că, în realitate, Statele Unite „negociază singure”.

Contextul evidențiază confuzia și mesajele contradictorii care însoțesc actualele tensiuni din regiune, în lipsa unor confirmări oficiale clare din partea tuturor actorilor implicați.