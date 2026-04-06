Tensiuni după incidentul TurkStream: Serbia respinge acuzațiile lui Orbán privind implicarea Ucrainei

Autoritățile din Serbia resping categoric ideea că Ucraina ar fi implicată în cazul explozibililor descoperiți în apropierea conductei de gaze TurkStream, contrazicând astfel declarațiile premierului ungar Viktor Orbán.

Reprezentanții conducerii militare sârbe au transmis că nu există dovezi care să indice o implicare a Kievului în acest incident, deși liderul de la Budapesta a sugerat public contrariul. Informațiile au fost relatate de POLITICO.

Situația a apărut în contextul în care, duminică, președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat descoperirea unor materiale explozive „de o putere devastatoare” în apropierea conductei care transportă gaz rusesc către Ungaria.

În aceeași zi, după o reuniune de urgență a Consiliului Național de Apărare, Viktor Orbán a vorbit despre o posibilă acțiune de sabotaj în regiunea Voivodina și a făcut legătura, indirect, cu Ucraina.

Liderul ungar a susținut că Kievul ar urmări de mai mult timp reducerea dependenței Europei de energia rusă, calificând această situație drept o amenințare pentru Ungaria, fără a formula însă o acuzație oficială.

În replică, directorul Agenției de Securitate Militară din Serbia, Đuro Jovanić, a respins ferm această ipoteză. „Nu este adevărat că ucrainenii au încercat să organizeze” complotul, care implica „explozibili special ambalaţi, sigilaţi ermetic, cu capse de detonare”.

„Faptul că cineva este producătorul explozibililor nu înseamnă că el este şi cel care a comandat sau a executat acţiunea”, a declarat oficialul sârb, precizând totodată că „marcajele de pe explozibili arată că aceştia au fost fabricaţi în SUA”.

Declarațiile lui Orbán au fost privite cu scepticism și pe plan intern, inclusiv de principalul său contracandidat la alegerile generale programate pe 12 aprilie, Péter Magyar, care încearcă să pună capăt celor 16 ani de guvernare ai premierului ungar.