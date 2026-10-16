Un bărbat de 54 de ani, sancționat de Poliția Animalelor după ce a abandonat un pui de pisică

Un bărbat în vârstă de 54 de ani, din localitatea Mihăești, județul Vâlcea, a fost amendat cu 12.000 de lei după ce ar fi abandonat patru pui de pisică.
Fapta s-ar fi petrecut pe 14 octombrie 2026, iar sancțiunea a fost aplicată de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.
Bărbatul a fost sancționat de Poliția Animalelor
Potrivit informațiilor transmise de polițiști, bărbatul ar fi abandonat cele patru pisici pe raza localității Mihăești. În urma verificărilor, oamenii legii au aplicat o amendă contravențională în valoare de 12.000 de lei pentru abandonarea animalelor.
Abandonarea animalelor este interzisă prin lege
Reprezentanții Poliției reamintesc că abandonarea animalelor este interzisă și se sancționează conform legislației în vigoare.
Autoritățile atrag atenția că deținerea unui animal presupune responsabilitate și obligația de a-i asigura condiții corespunzătoare de viață. Persoanele care nu mai pot avea grijă de animalele lor sunt îndemnate să caute soluții legale, fără să le abandoneze.
Polițiștii continuă controalele
Polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din Vâlcea au anunțat că vor continua acțiunile pentru prevenirea și combaterea faptelor care afectează bunăstarea animalelor.
Verificările urmăresc respectarea legislației privind protecția animalelor și sancționarea persoanelor care încalcă aceste prevederi.