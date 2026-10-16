Un bărbat de 54 de ani, sancționat de Poliția Animalelor după ce a abandonat un pui de pisică

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 oct. 2026, 14:33

Un bărbat în vârstă de 54 de ani, din localitatea Mihăești, județul Vâlcea, a fost amendat cu 12.000 de lei după ce ar fi abandonat patru pui de pisică.

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