Un nou ciclon lovește România, vijelii puternice și frig. Când se va îmbunătăți vremea
România va fi lovită de furtuni în perioada următoare. Meteorologii au transmis că vom avea parte de ploi și vijelii. ANM face precizări despre când se va îmbunătăți vremea.
„Am avut parte de vreme capricioasă, dar nu am trecut de ultimul hop înaintea primăverii. Ploile continuă și mâine și poimâine în mare parte din țară. Din fericire, nu vor fi foarte importante cantitativ, însă nu scăpăm de nori și ploi.
Dar avem și vești bune: începând de sâmbătă, treptat, în partea de nord, și duminică, în toată țara, primăvara revine cu mult soare și cu temperaturi de peste 18 grade.
În București ne așteaptă o zi ceva mai liniștită astăzi, însă treptat revin ploile și în Capitală. Mâine mai ales, mâine seară, plouă și în București, temperatura nu trece de 12-13 grade. Apoi, treptat, vremea se îmbunătățește, mai ales sâmbătă seară.
Duminică vorbim de soare, temperaturi în creștere, iar primăvara vine în toată țara în Săptămâna Mare, cu temperaturi de peste 20 de grade, șanse foarte mici de precipitații și mult soare.”, a declarat meterologul de serviciu, Robert Manta.
